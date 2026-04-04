Kuşadası’nda yaban domuzları şehir merkezine indi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yiyecek arayışıyla ilçe merkezine inen yaban domuzları vatandaşları hem şaşırttı hem de uyardı. Özellikle Gazibeğendi bölgesinde görülen domuzlar ve yavruları, çöp konteynerlerinin çevresinde besin aradı. Bazı vatandaşlar, evlerinden getirdikleri ekmekleri hayvanlara verdi.

UZMANLARDAN UYARI: "YAKLAŞMAK TEHLİKELİ"

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, yaban hayvanlarına yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

İnsanların yaban hayvanlarını beslemek veya fotoğraf çekmek amacıyla yaklaşması yanlış ve tehlikelidir. Sokaklara bırakılan mama ve çöplerdeki yemek atıkları, yaban domuzlarını şehir merkezine çekiyor. Bu durum doğal seleksiyonu bozuyor ve domuzların şehir yaşamına adapte olmasına neden oluyor.

DOĞAL YAŞAM VE ŞEHİR DENGESİ

Sürücü, şehir merkezine inen yaban domuzlarının artışının, insanların bilinçsiz davranışlarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşları hayvanlara yaklaşmamaları ve atıkları doğru şekilde yönetmeleri konusunda bilgilendiriyor.