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İzmir'de sahte etil alkol imalathanesine operasyon

İzmir'de sahte etil alkol imalathanesine operasyon

İmalathaneye dönüştürülen bir depoya yapılan operasyonda, çok sayıda sahte etil alkol ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi.