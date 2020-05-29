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    İzmir'de sahte etil alkol imalathanesine operasyon

    İmalathaneye dönüştürülen bir depoya yapılan operasyonda, çok sayıda sahte etil alkol ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 09:51
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    İzmir'de sahte etil alkol imalathanesine operasyon

    İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent Mahallesi'nde bulunan bir depoda sahte etil alkol üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    ÇOK SAYIDA SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Depoya operasyon gerçekleştiren ekipler, piyasaya sürülmeye hazır halde bin 8 litre sahte etil alkolün yanı sıra 5 litrelik bidonlarda 640 litre sahte etil alkol, tank içerisinde 150 litre sahte etil alkol, 810 adet boş şişe, 350 adet plastik bilyeli kapak, 200 adet metal bilyeli kapak, 380 adet taklit etiket ve çeşmeli tanka el koydu.

    İzmir'de sahte etil alkol imalathanesine operasyon

    4 KİŞİYE GÖZALTI

    Öte yandan olayla ilgili, aynı suçtan 4 kaydı bulunduğu öğrenilen Özgür O. ve yabancı uyruklu Muhammed H.'nin yanı sıra, yaşları 18'den küçük olan yabancı uyruklu M.E.A. ve H.A.M. gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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