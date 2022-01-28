İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İzmir'de polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 el yapımı tabanca ve 17 pompalı tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

3 EVE BASKIN YAPILDI

Bu kapsamda Buca ve Konak ilçelerinde adresleri belirlenen S.Y., R.Y., ve Ö.D.'ye ait evlere operasyon düzenlendi.

7 TABANCA, 275 MERMİ, 17 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda 7 el yapımı tabanca ve onlara ait 275 adet mermi, 17 pompalı tüfek ve bir pala ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.