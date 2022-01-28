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    İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

    İzmir'de polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 el yapımı tabanca ve 17 pompalı tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 00:43
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    İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

    İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    3 EVE BASKIN YAPILDI

    Bu kapsamda Buca ve Konak ilçelerinde adresleri belirlenen S.Y., R.Y., ve Ö.D.'ye ait evlere operasyon düzenlendi.

    7 TABANCA, 275 MERMİ, 17 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

    Evlerde yapılan aramalarda 7 el yapımı tabanca ve onlara ait 275 adet mermi, 17 pompalı tüfek ve bir pala ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İzmir de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı #1


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