İzmir'de su kesintilerine yeni düzenleme: 2 günde 1’e düşürüldü

İzmir'linin çilesi bitmek bilmiyor.

İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri vatandaşın hayatını zorlaştırıyor.

ARTIK 2 GÜNDE 1 OLACAK

Öte yandan kesintilerde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Daha önce 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

SAATLER DEĞİŞMEDİ

İZSU’dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

BÖLGELERE AYRILDI

Yeni planda 2 bölge tanımlandı.

1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir yer alırken; 2. bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor.