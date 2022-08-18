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    • İzmir'de suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı

    İzmir'de suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı

    İzmir Buca'da denetimde durdurulan aracın sürücüsü S.Ç.'nin üzerinde garaj anahtarı görünümünde suikast silahı ele geçirildi. Suç kayıtları bulunan şüpheli, tutuklandı.
    • 18.08.2022 - 18:02
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    İzmir'de suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin asayiş denetimi sırasında, sürücünün şüpheli hareketler sergilediği otomobilini durdurdu.

    Suikast silahı yakalandı

    Aracın içinde ve sürücü S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, garaj anahtarı görünümünde suikast silahı bulundu.

    Silahı inceleyen ekipler, 2 mermi atabildiğini tespit etti. Şüphelinin üzerinden 35 bin lira da nakit para çıktı.

    Sabıkalı şüpheli tutuklandı

    Gözaltına alınan, 'suç örgütüne üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yasa dışı silah ticareti' suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli S.Ç.'nin 14 yıl cezaevinde kaldığı da öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir de suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı #1

    İzmir de suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı #2

    İzmir de suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı #3


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