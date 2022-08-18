İzmir'de suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı

İzmir Buca'da denetimde durdurulan aracın sürücüsü S.Ç.'nin üzerinde garaj anahtarı görünümünde suikast silahı ele geçirildi. Suç kayıtları bulunan şüpheli, tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin asayiş denetimi sırasında, sürücünün şüpheli hareketler sergilediği otomobilini durdurdu.

Suikast silahı yakalandı

Aracın içinde ve sürücü S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, garaj anahtarı görünümünde suikast silahı bulundu.

Silahı inceleyen ekipler, 2 mermi atabildiğini tespit etti. Şüphelinin üzerinden 35 bin lira da nakit para çıktı.

Sabıkalı şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan, 'suç örgütüne üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yasa dışı silah ticareti' suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli S.Ç.'nin 14 yıl cezaevinde kaldığı da öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.









