İzmir'de susuz kalacak ilçeler! İZSU 30 Temmuz 2025 kesinti sorgulama

İzmir, yine susuz...
İzmir'de yaşayanlar, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintileriyle karşı karşıya.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyurulara göre Bornova, Buca, Güzelbahçe, Kemalpaşa başta olmak üzere bir çok ilçe, mahalle ve sokakta su kesintisi yaşanacak.
Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU 30 Temmuz 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak mahalleler ve kesinti sorgulama...
İzmir Su Kesintisi Listesi – 30 Temmuz 2025
ALİAĞA – Karaköy
Saat: 09:37 – 11:37 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Karanfil Sokak No:15 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik su kesintisi olacaktır.
BALÇOVA – Teleferik
Saat: 10:10 – 12:10 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: Fevzi Çakmak Sakarya Caddesi üzerindeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
BAYRAKLI – Manavkuyu, Mansuroğlu
Saat: 10:20 – 11:20 (Yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Bölge Sayaç Bakımı
Açıklama: Mansuroğlu Mahallesi bölge şebeke sayaç vana bakım ve temizliği yapılacağından bölge vanası kapatılmıştır.
BAYRAKLI – Osmangazi
Saat: 09:30 – 11:30 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: 592/4 Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
BERGAMA – Zafer
Tarih: 28 Temmuz 2025
Saat: 15:45 – 17:45 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Zafer Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
BERGAMA – Zeytindağ
Tarih: 27 Temmuz 2025
Saat: 13:00 – 18:00 (Yaklaşık 5 saat)
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Yoğun su kullanımı nedeniyle depo seviyesindeki düşüş sonucu Kazıkbağlar mevkisinde kesinti ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
BORNOVA – Erzene, Evka 3
Saat: 09:55 – 11:55 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: 119/5 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
BORNOVA – Atatürk, İnönü
Saat: 09:30 itibarıyla süresiz
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: Atatürk Mahallesi 915 Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi sürmektedir.
BUCA – Vali Rahmi Bey
Saat: 09:30 – 10:30 (Yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 315 Sokak içindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
ÇEŞME – Germiyan
Saat: 10:10 – 13:00 (Yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 27062/4 Sokak ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Gelişmeler için resmi İZSU kanallarından duyuruları takip etmeniz önerilir.