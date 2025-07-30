İzmir'de susuz kalacak ilçeler! İZSU 30 Temmuz 2025 kesinti sorgulama

İzmir, yine susuz...

İzmir'de yaşayanlar, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintileriyle karşı karşıya.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyurulara göre Bornova, Buca, Güzelbahçe, Kemalpaşa başta olmak üzere bir çok ilçe, mahalle ve sokakta su kesintisi yaşanacak.

Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU 30 Temmuz 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak mahalleler ve kesinti sorgulama...

İzmir Su Kesintisi Listesi – 30 Temmuz 2025

ALİAĞA – Karaköy

Saat: 09:37 – 11:37 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Karanfil Sokak No:15 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik su kesintisi olacaktır.

BALÇOVA – Teleferik

Saat: 10:10 – 12:10 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Fevzi Çakmak Sakarya Caddesi üzerindeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAKLI – Manavkuyu, Mansuroğlu

Saat: 10:20 – 11:20 (Yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Bölge Sayaç Bakımı

Açıklama: Mansuroğlu Mahallesi bölge şebeke sayaç vana bakım ve temizliği yapılacağından bölge vanası kapatılmıştır.

BAYRAKLI – Osmangazi

Saat: 09:30 – 11:30 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: 592/4 Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

BERGAMA – Zafer

Tarih: 28 Temmuz 2025

Saat: 15:45 – 17:45 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Zafer Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA – Zeytindağ

Tarih: 27 Temmuz 2025

Saat: 13:00 – 18:00 (Yaklaşık 5 saat)

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Yoğun su kullanımı nedeniyle depo seviyesindeki düşüş sonucu Kazıkbağlar mevkisinde kesinti ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

BORNOVA – Erzene, Evka 3

Saat: 09:55 – 11:55 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: 119/5 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

BORNOVA – Atatürk, İnönü

Saat: 09:30 itibarıyla süresiz

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Atatürk Mahallesi 915 Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi sürmektedir.

BUCA – Vali Rahmi Bey

Saat: 09:30 – 10:30 (Yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 315 Sokak içindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

ÇEŞME – Germiyan

Saat: 10:10 – 13:00 (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 27062/4 Sokak ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Gelişmeler için resmi İZSU kanallarından duyuruları takip etmeniz önerilir.

İZSU KESİNTİ SORGULAMA EKRANI