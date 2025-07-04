İzmir'de taksi içinde gasp olayında mahkemeden emsal karar çıktı

İzmir'de taksi şoförü olan 55 yaşındaki Tayfun Özişseven, geçtiğimiz mart ayında müşteri kılığında taksiye binen bir saldırgan tarafından araç içerisinde gasbedildi.

Tüm hasılatını kaptıran Özişseven, yaşanan bu olayın ardından elindeki kamera görüntüleriyle karakola gitti.

Emniyet ekipleri, saldırganı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

TAKSİ İÇİ 'İŞ YERİ' SAYILDI, 8 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuklanan saldırgan T.Ç.'nin (29) yargılanmasında mahkemeden emsal bir karar çıktı. Taksinin içi 'iş yeri' olarak sayıldı ve saldırgana 8 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

ÜST SINIRDAN VERİLEN CEZA BİR İLK OLDU

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın ve mağdur esnaf Tayfun Özişseven'in avukatı olan Alptuğ Eyüpoğlu, mahkemeden çıkan sonuçla ilgili açıklamada bulundu.

Araç içindeki kamera görüntüleri sayesinde emniyet güçlerinin yardımıyla suçlunun hemen teşhis edildiğini ifade eden Avukat Alptuğ Eyüpoğlu, "Aynı gün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu çalışmalar sayesinde tutuklama kararı verildi. Suçlu kişi hakkında ve yapılan hızlı çalışmalar nedeniyle de bir gün sonra hemen iddianamesi oluşturuldu ve 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu olayın yargılaması gerçekleşti. Yaşanan yargılamada yağma suçunun nitelikli halinin oluşup oluşmadığı tartışma konusuydu. Zaten gece vakti ve bir silahla işlenen bir suçtu. İzmir Şoförler Odası ve Tayfun Bey'in avukatı olarak iddianamede eksik gördüğümüz ve aslında emsal olarak teşkil etmesini istediğimiz bir görüş bildirdik." diye konuştu.

"KARAR BİZİ MUTLU ETTİ"

8 yıl 8 aylık kararın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Eyüpoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İş yerinin dört duvar arasında çatılı bir sabit bir yapıdan ibaret olmadığını taksilerin içinin ister durur vaziyette olsun, ister çalışır faaliyette olsun taksinin kendisinin de bir iş yeri olduğunu, hatta iş yeri eklentisi sayılabileceği ve dolayısıyla 3. bir nitelikli hal olarak yağma suçlarında, özellikle mal varlığına karşı suçlarda cezayı arttırıcı sebep olması gerektiği konusunda görüş bildirdik.



Nitekim 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıkan kararda bu görüşümüz kabul gördü. Yaşamış oldukları istişare sonunda ekstra bir nitelikli hal olarak söz konusu suçun iş yerinde işlendiği şeklinde bir karar verildi. Sunmuş olduğumuz bu görüşlerimizin bir mahkeme kararının yansıması ve esnafımız adına yarın bir gün yaşanabilecek kötü olaylarda caydırıcılığın artırılması adına biz karardan mutlu olduk.

MAĞDUR TAKSİ ŞOFÖRÜ: 8 YIL İÇİMİ BİRAZ HAFİFLETTİ

Yaşanan bu olayla ilgili İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan'ın yakından ilgilendiğini vurgulayan taksi şoförü Tayfun Özişseven, şu ifadeleri kullandı: