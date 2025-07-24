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İzmir’de tarım arazisindeki yangında 8 ev zarar gördü

Menderes ilçesinde dün akşam tarım arazisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı ancak yangında, 8 ev zarar gördü ve 2 kişi de dumandan etkilendi.

DHA DHA
24.07.2025 08:09
İzmir’de tarım arazisindeki yangında 8 ev zarar gördü

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde tarım arazisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa süre sonra genişleyerek bölgedeki zeytin bahçesine ve evlere sıçradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Torbalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

8 EV ZARAR GÖRDÜ

Yangında tek katlı 8 ev zarar gördü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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