İzmir’de tarım arazisindeki yangında 8 ev zarar gördü

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde tarım arazisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa süre sonra genişleyerek bölgedeki zeytin bahçesine ve evlere sıçradı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Torbalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
8 EV ZARAR GÖRDÜ
Yangında tek katlı 8 ev zarar gördü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLADI
Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.