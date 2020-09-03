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    İzmir'de temizlik işçileri, iş durdurma eylemi yaptı

    Bornova Belediyesinde görev yapan temizlik işçileri, çalışma koşullarından rahatsız olduklarını ifade ederek, yaklaşık 10 saat iş durdurdu.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 18:37
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    İzmir'de temizlik işçileri, iş durdurma eylemi yaptı

    İzmir'de Bornova Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, çalışma koşullarından rahatsız olduklarını gerekçe göstererek Temizlik İşleri Şantiyesinde iş durdurma eylemi yaptı.

    Yaklaşık 400 işçi, dün gece vardiyasının başlamasıyla beraber eyleme başladı.

    Eylem, sabah vardiyasına gelen işçilerle birlikte devam etti.

    İzmir de temizlik işçileri, iş durdurma eylemi yaptı #1

    BAŞKAN YARDIMCISI İKNA ETTİ

    İş durdurma eyleminde kararlı olan işçileri şantiyeye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Şaylan ikna etti.

    Orhan Şaylan, işçilere daha iyi şartlarda çalışılacağı ve sorunların giderileceği sözünü vererek, işçilerden görevlerine devam etmesini istedi.

    Daha sonra işçiler, verilen sözler üzerine görevlerine yeniden başladı.

    İzmir de temizlik işçileri, iş durdurma eylemi yaptı #2

    İzmir de temizlik işçileri, iş durdurma eylemi yaptı #3

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