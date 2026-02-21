Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın

Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kayseri’de gece saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'ndeki hayvansal yan ürünleri tesisinde yangın çıktı.
YANGIN 1 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Tesisten yükselen alevleri far eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)