DHA
İzmir'de korkutan yangın..
Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı.
Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
ÖZEL HASTANEYE SIÇRADI
Alevler daha sonra yandaki özel hastanenin bir bölümüne sıçradı.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı hastaneye sıçrayan yangınla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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