DHA

İzmir'de korkutan yangın..

Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı.

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

ÖZEL HASTANEYE SIÇRADI

Alevler daha sonra yandaki özel hastanenin bir bölümüne sıçradı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı hastaneye sıçrayan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Kaynak
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