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İzmir'de trafo yangını: Fabrika ve hastaneye sıçradı

İzmir'de trafo yangını: Fabrika ve hastaneye sıçradı Konak ilçesinde plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda çıkan yangın önce fabrikaya ardında da özel bir hastanenin bazı bölümlerine sıçradı. Hastane tahliye edilmeye başlandı.