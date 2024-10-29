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İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, İzmir semalarında gösteri yaptı.

TÜRK YILDIZLARI'NIN 500. GÖSTERİSİ İZMİR'DE

Yurt içindeki 500. gösterisini İzmir’de yapan Türk Yıldızları’nın şovu, Gündoğdu Meydanı’nda toplananlara heyecanlı anlar yaşattı.

İzmir’de gün boyu süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları’nın gösterisiyle devam etti.

İZMİR SEMALARINDA CUMHURİYET COŞKUSU

Gündoğdu Meydanı’nda toplanan binlerce İzmirli, yurt içinde 500’üncü gösterisini yapan Türk Yıldızları’nı heyecanla takip etti.

5 uçakla gösteri yapan Türk Yıldızları, Cumhuriyet coşkusunu zirveye çıkardı. Yurttaşlar, hem meydandan hem de evlerinden bayraklar ve marşlarla gösteriye eşlik etti.

Görsel bir şölen sunan Türk Yıldızları, İzmir’in gökyüzünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kırmızı beyaza boyadı.