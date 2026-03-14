İzmir'de ulaşıma zam: Yeni tarifeler 1 Nisan'da yürürlüğe giriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, mart ayı toplantısında toplu ulaşım ve deniz yoluyla araç taşımacılığı ücretlerine zam yapılmasını kabul etti. Yeni tarifeler, 1 Nisan 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
Karar; ESHOT, metro, İZBAN, İZDENİZ feribot hatları, deniz yoluyla araç taşımacılığı, taksi ve servis ücretlerini kapsıyor.
ZAMLI TARİFELER ŞÖYLE OLACAK:
Otobüs, metro:
Tam bilet: 40 lira (30 liraydı)
Öğrenci: 16,50 lira (12,50 liraydı)
Öğretmen: 29,50 lira (22,15 liraydı)
İZBAN (Tren):
Tam bilet: 35 lira (30 liraydı)
Öğrenci: 17,5 lira (15 lira)
Öğretmen: 23,50 lira (20 liraydı)
İZBAN’da kilometre başına fiyat da artacak:
20 kilometreyi aşan yolculuk için tam binişte fiyat kilometre başına 1,50 lira (1,17 liraydı)
20 kilometreyi aşan yolculukta öğrenci ve öğretmen için fiyat kilometre başına 0,65 lira (1,17 liraydı)
Deniz yoluyla araç taşımacılığı:
Motosiklet: 90 lira (75 liraydı)
Otomobil: 240 lira (200 liraydı)
Orta sınıf araç: 480 lira (400 liraydı)
Otobüs-kamyon: 1080 lira (900 liraydı)
Tır: 1500 lira (1250 liraydı)
Taksi ve servis ücretlerine zam:
Taksi, öğrenci ve personel servisi tarifeleri de değişecek.
Taksi ücretlerine yüzde 15-20 zam yapılacak.
Taksimetre açılış ücreti 34,50 lira (30 liraydı), kilometre ücreti 49,50 lira (43 liraydı), bir saatlik ücret 207 lira (180 liraydı) 2,94 kilometre altı içinse fiyat 180 liraya (150 liraydı) yükselecek.