İzmir'de uyuşturucu taciri otelde yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, kaldığı otel odasında yapılan baskında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen N.K.’nin (52), ilçeye bağlı Kuruçesme Mahallesi’nde bir otelde konakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

OTEL ODASINA BASKIN DÜZENLENDİ

Harekete geçen ekiplerin otel odasına düzenlediği operasyonda yapılan aramada 164 gram metamfetamin, yarım litre sıvı uyarıcı, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 fişek ile çalıntı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli N.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.