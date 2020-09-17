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    İzmir'de yaşlı adamı ölümden kurtardı

    Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı inerken kontrolü kaybeden yaşlı adamı kurtaran 22 yaşındaki gencin mücadelesi, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 11:21
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    İzmir'de yaşlı adamı ölümden kurtardı

    İzmir’in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşlı bir adam, tekerlekli sandalyeyle inerken kontrolü kaybetti.

    Durumu fark eden Berkay Atış (22), yola çıkıp yaşlı adamı durdurdu.

    O AN KAMERADA

    O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

    İzmir'de tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adam kurtarıldı İZLE

    İŞ YERİNDEN FIRLADI, HAYATINI KURTARDI

    Görüntülerde, olayı fark eden Berkay Atış iş yerinden fırlayıp yola çıkıyor, yokuş aşağıya tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı adamı yaptığı müdahale ile durduruyor.

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