İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralandı

Bergama ilçesinde motosiklete çarptıktan sonra karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kardeşi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinde, Sarıcaoğlu Mahallesi'ndeki evlerine dönen iki kardeşin bulunduğu Harun Karışmaz (41) yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Mehmet Can Şengül'ün kullandığı motosiklete çarptı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil daha sonra karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Karışmaz ve araçtaki kardeşi Bayram Ali Karışmaz'ın (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Şengül, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

''KAZAYI ENGELLEYEMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM''

Kamyon sürücüsü Yusuf Durmaz, otomobilin havanın da karanlık olması nedeniyle önce önünde giden motosiklete arkadan çarptığını ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı.

Otomobilin daha sonra kamyonun altına girdiğini aktaran Durmaz, "Frene basmama ve kurtarmaya çalışmama rağmen kazayı engelleyemedim, çok üzgünüm." dedi.