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    İzmir’deki Bakırçay Nehri’ne 2 kamyon dolusu hurda atıldı

    Duruma tepki gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bakırçay’a yapılan bu çirkin katliam kabul edilemez. Yapanları bulmak için çalışma başlattık” dedi.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 12:19
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 12:19
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    İzmir’deki Bakırçay Nehri’ne 2 kamyon dolusu hurda atıldı

    İzmir Bakırçay Sindel Köprüsü mevkisinden gelen bir ihbarı değerlendiren Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

    Ekipler, çaya kamyonlarca hurda lastik atıldığını gördü.

    Bakırçay’a atılan hurda lastiklerin çıkarılması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında çalışma başlattı.

    2 KAMYON DOLUSU HURDA

    Tüm gün süren çalışma ile 2 kamyon dolusu hurda lastik Bakırçay’dan çıkarılırken, en az iki kamyon dolusu daha lastiği çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    İzmir’deki Bakırçay Nehri’ne 2 kamyon dolusu hurda atıldı #1

    “GEREKENİ YAPACAĞIZ”

    Kuzey Ege’nin tamamına hayat veren Bakırçay’a karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu yapılan vicdansızlığı şiddetle kınıyorum. Zabıta ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ile çalışma başlattı. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekeni yapacağız. Bu katliam ve kabul edilemez.” dedi.

    İzmir’deki Bakırçay Nehri’ne 2 kamyon dolusu hurda atıldı #2

    İzmir’deki Bakırçay Nehri’ne 2 kamyon dolusu hurda atıldı #3

    İzmir’deki Bakırçay Nehri’ne 2 kamyon dolusu hurda atıldı #4

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