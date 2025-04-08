İzmir'deki çöp dağlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ceza

AA

Çöp denince akla ilk İzmir geliyor.

Uzun yıllardır CHP yönetimindeki şehirde sokaklardan çöp toplanmaması sık sık gündeme gelirken toplanan çöplerin berterafı konusunda da problem yaşanıyor.

BAYRAKLI'DA VAHŞİ DEPOLAMA

Bu kapsamda CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin 'vahşi depolama' uygulamasının ortaya çıkmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekette geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

3 MİLYON 739 BİN TL CEZA

Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.

Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.