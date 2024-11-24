Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir’de dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bölgedeki butik otel ve pansiyon sahipleri de yeni yılın yaklaşmasıyla müşterilerini beklemeye başladı.

BÖLGEYE GELECEK VATANDAŞLARA KIŞ LASTİĞİ UYARISI

İzmir'i en yüksek zirvesi Bozdağ'da, teleferik tesislerinin de yer aldığı kayak tesisleri de bulunuyor.

Öte yandan, belediye görevlileri yolları tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye gelecek vatandaşlara ise araçlarında kış lastiği bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.