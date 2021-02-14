İzmir'e sağanak uyarısı

İzmir Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmirlileri kent genelinde kuvvetli rüzgar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Son zamanlarda deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de, valilik kent genelinde yaşanacak olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.

VALİLİK UYARDI

İzmir Valiliği 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZAR SABAHINA DİKKAT ÇEKTİ

Şiddetli yağış, kuvvetli yağış ve sel uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek olan sağanak yağışların, İzmir il geneli ile Manisa’nın güney ve batısında kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.