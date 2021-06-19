İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj

Temizlik çalışmalarına rağmen müsilaj, Eskihisar sahilini yeniden kapladı. Drone ile havadan çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini ortaya serdi.

İzmit Körfezi’ni etkisi altına alan müsilaj, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde belirli aralıklarla yüzeyi kapladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz süpürgeleriyle temizlik yapmasına rağmen müsilaj, yeniden görüldü.

Sahilde tekneleri çevreleyen müsilaj, drone ile havadan görüntülendi.

“MÜSJİLAJIN ZARARI DEVAM EDİYOR”

Eskihisar’da balıkçılık yapanları, müsilajın çok etkilediğini söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, "Sahilde müsilaj yeniden ortaya çıkmaya başladı. Balıkçılık yapan arkadaşlarımız ağ atamıyorlar ve tuttukları balıkları satamıyorlar. Müsilajın çevreye verdiği zarar da devam ediyor.” dedi.

“2-3 ÇEŞİT BALIK KALDI”

Sarı, “Temizlemeye çalışıyorlar. Herkesin bu işe dikkat etmesi gerekiyor. Evden dökülen küçük bir yağ atığından sanayi kuruluşlarından dökülen atıklara kadar herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şu canım denizde 140-150 çeşit balığımız vardı ama şu anda 2-3 çeşit balığımız var." diye konuştu.