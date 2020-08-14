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    İzmit'te çoban, besicinin kızını gasbetti: Yakalandı

    Çobanlık yapan şahıs, besicilik yapan şahsın kızına emanet ettiği para dolu çantayı gasbetti. İçinde 14 bin lira olan çanta ile çoban, İstanbul'da bir otelde yakalandı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 15:36
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    İzmit'te çoban, besicinin kızını gasbetti: Yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde besicilik yapan C.K., içerisinde 14 bin lira ile kimliği ve banka kartlarının bulunduğu çantasını evinde, kızı T.K.’ye bıraktı.

    C.K.’nin hayvanlarına bakan çoban Mehmet İ., durumdan haberdar olunca, patronunun evine gitti. Mehmet İ., evde yalnız olan T.K.’yı bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirip, çantayı aldı.

    ÇOBAN KAÇTI, JANDARMAYA HABER VERİLDİ

    Çoban kaçarken, kızının haber verdiği C.K. jandarmaya başvurdu.

    İSTANBUL'DA OTEL ODASINDA YAKALANDI

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda Mehmet İ.’nin İstanbul Büyükçekmece’de bir otelde kaldığını belirledi. Jandarma, şüpheliyi, gece yarısı düzenlediği operasyonla otel odasında yakaladı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

    Çantadaki paraların bir kısmını harcadığı tespit edilen  Mehmet İ.’nin 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'yağma' suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İ., 4 ay süreyle adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

    İzmit te çoban, besicinin kızını gasbetti: Yakalandı #1

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