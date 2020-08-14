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İzmit'te çoban, besicinin kızını gasbetti: Yakalandı

İzmit'te çoban, besicinin kızını gasbetti: Yakalandı

Çobanlık yapan şahıs, besicilik yapan şahsın kızına emanet ettiği para dolu çantayı gasbetti. İçinde 14 bin lira olan çanta ile çoban, İstanbul'da bir otelde yakalandı.