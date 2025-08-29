İZSU 29 Ağustos 2025 su kesintisi sorgulama: Menderes'ten Menemen'e...

İzmirli vatandaşlar, hafta sonuna su kesintileriyle giriyor.
İZSU’nun duyurusuna göre 29 Ağustos 2025 tarihinde kentin birçok ilçesinde ana boru ve isale hattı arızaları ile elektrik bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli kesintiler yaşanacak.
Bazı bölgelerde 8 saate varan su kesintileri planlanırken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları uyarısı yapıldı.
İşte, bugün planlanan su kesintileri ve sorgulama ekranı...
İZSU 29 AĞUSTOS 2025 KESİNTİLERİ
Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi’nde 4006 Sokak ve civarında, 09.04 – 15.04 saatleri arasında yaklaşık 6 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecek.
Ödemiş ilçesinde Beyazıtlar, Çobanlar, Günlüce, Kayaköy ve Yusufdere mahallelerinde, GDZ EDAŞ bakım-onarım çalışması sebebiyle meydana gelecek elektrik arızası nedeniyle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yaklaşık 8 saatlik kesinti olacak.
Seferihisar ilçesi Camikebir ve Çolak İbrahim Bey mahallelerinde, Temel Cingöz Caddesi’nde oluşan ana boru arızası nedeniyle 08.40 – 11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti uygulanacak.
Çiğli ilçesi Yakakent Mahallesi’nde ise 05.45 – 12.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saat sürecek isale hattı arızası sebebiyle kesinti yaşanacak. Çamlıkent Konutları da kesintiden etkilenecek.
Ayrıca Menemen ilçesinde Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İsmet İnönü, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde 28 Ağustos 23.00 – 29 Ağustos 05.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saat sürecek planlı kesinti yapılacak.