İZSU 29 Ağustos 2025 su kesintisi sorgulama: Menderes'ten Menemen'e... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir’in bazı ilçelerinde 29 Ağustos 2025 Cuma günü farklı nedenlerden dolayı su kesintisi uygulanacak. İşte, bugünkü su kesintileri...