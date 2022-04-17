Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı için başvurular, 18 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'da sona erecek.

Doğum tarihi şartı

Alım ilanına 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek.

Başvurular e-Devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek.

TRT Haber'in haberine göre, alım ilanının detayları için bilgilendirme kılavuzu da hazırlandı. Kılavuz, kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı.