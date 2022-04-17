Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı yapılacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
- 17.04.2022 - 05:05
- Güncelleme : 17.04.2022 - 05:09
Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı için başvurular, 18 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'da sona erecek.
Doğum tarihi şartı
Alım ilanına 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek.
Başvurular e-Devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek.
TRT Haber'in haberine göre, alım ilanının detayları için bilgilendirme kılavuzu da hazırlandı. Kılavuz, kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı.