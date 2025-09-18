Abone ol: Google News

Jandarma harekete geçti: İzinsiz toplayan yandı! Cezası 557 bin TL

Yozgat’ta jandarma ekipleri harekete geçti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan salep orkidesi için nöbet başladı. İzinsiz toplanın yasak olduğu salep orkidesinin tek bir soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 14:47
Salebiyle meşhur olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri incelemelere başladı.

Nesli tehlike altında olan bitki türleri arasında yer alan salep orkidesinin yaygın bulunduğu alanlarla jandarma ekipleri göreve başladı.

Biyolojik çeşitliliğin korunması için denetimlerini sıklaştıran ekipler, kaçak salep toplayanların ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

557 BİN TL PARA CEZASI KESİLECEK

Çevre Kanunu ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası kapsamında doğadan salep soğanı toplamak için gerekli izinlerin alınmış olması gerektiği vurgulandı.

Kurallara uymayan kişiler hakkında idari işlem uygulanacağı belirtilirken, izinsiz toplanan tek bir salep soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağı ifade edildi.

