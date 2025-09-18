Jandarma harekete geçti: İzinsiz toplayan yandı! Cezası 557 bin TL Yozgat’ta jandarma ekipleri harekete geçti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan salep orkidesi için nöbet başladı. İzinsiz toplanın yasak olduğu salep orkidesinin tek bir soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağı duyuruldu.