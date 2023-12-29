Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine subay ile astsubay alımı yapılacak
AA

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görmesi üzere subay ve astsubay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlandı.

438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak.

Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak.

Başvurular 14 Ocak'a kadar internet sitesi üzerinden yapılacak

Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak. Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)