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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine subay ile astsubay alımı yapılacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine subay ile astsubay alımı yapılacak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim görecek 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak.