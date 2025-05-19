Jandarma'nın Çelik Kanatları'ndan gösteri uçuşu

AA & Ensonhaber

Samsun semaları, 19 Mayıs coşkusuyla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı “Çelik Kanatlar” ekibinin nefes kesen gösteri uçuşuna sahne oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı günün 106. yılı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Doğu Park’ta gerçekleşti.

"ÜZÜM SALKIMI" VE TÜRK BAYRAĞI İLE HALKI SELAMLADILAR

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı’na bağlı helikopterler, gökyüzünde sergiledikleri manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriler sırasında Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı tim, helikopterden halatlarla inerek "üzüm salkımı" olarak bilinen özel bir formasyonda iniş gerçekleştirdi ve Türk bayrağını açarak halkı selamladı.

Gösteriye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, alkışlar eşliğinde bu anlamlı gösteriyi heyecanla takip etti.