Japonya'da Harry Potter kılıçları, silah yasasını ihlal ettiği için geri çağrıldı

DHA

Japonya'da satışa sunulan Godric Gryffindor'un kılıcının replikaları, "gerçek bir kılıç kadar keskin" olmaları ve ülkenin silah yasalarını ihlal etmeleri nedeniyle geri çağrıldı.

350'DEN FAZLASI 200 DOLARDAN SATILDI

Şirket, bu kılıçların Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasında satıldığını belirtti. 350'den fazla kılıç replikasının her biri 200 dolardan satıldı.

PARA İADESİ YAPILACAK

Yapılan açıklamada, müşterilere kılıçları geri getirerek para iadesi almaları için yardımcı olunacağı bildirildi.

JAPON YASALARINA GÖRE 6 SANTİMDEN UZUN BIÇAK TAŞIMAK YASAK

Japonya'da, silah yasasına göre 6 santimetreden uzun bıçak taşımak yasak olup, ihlali durumunda suçlulara iki yıla kadar hapis cezası verilebileceği uyarısında bulunuldu.