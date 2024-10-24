Kadıköy Belediyesinde grev kararı

AA & Ensonhaber

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca, belediye binasına grev kararı asıldı.

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla birlikte, Ataşehir, Maltepe ve Kartal belediyelerinden de katılım gösteren Genel-İş üyeleri, diğer şubelerle birlikte Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'daki binasının bahçesinde toplandı.

İşçiler burada sloganlar eşliğinde davul ve zurna ile halay çekerek tepkilerini dile getirdi.

"KOMİK BİLE DENEMEYECEK BİR ÜCRET TEKLİF EDİLDİ"

Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yöneticisi Semra Çelebi, grev kararı ilan edilmeden önce yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi ile uzun süredir yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Kadıköy Belediyesi, iştiraki KASDAŞ ve SODEMSEN ile 4 aydan fazla bir süredir görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Çelebi,

Ağır vergi yükleri ve yüksek enflasyonun bizleri ezdiği bir dönemde, sunulan ücret teklifi kabul edilemeyecek kadar yetersizdi. Bu nedenle mücadelemizi artık meydanlara taşıyoruz. Kadıköy Belediyesi işçileri kirasını ödeyemiyor, dışarıda öğle yemeği bile yiyemiyor. Yüksek kiralar nedeniyle Kadıköy'de çalışıyor ama burada yaşayamıyor

ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDEN ÖNCE VERİLEN SÖZLER UNUTULDU"

Yerel seçimler öncesinde belediye işçilerine verilen sözlerin tutulmasını isteyen Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yöneticisi Semra Çelebi,

Kadıköy'de seçim sürecinde belediye emekçilerinin maaşlarının iyileştirileceğine dair taahhütte bulunanlar, seçim zaferi kazandıktan sonra bu sözleri unuttular. İşçilerin talep ettiği ek protokol, vaat edilmesine rağmen hayata geçirilmedi. Kadıköy Belediyesi işçilerinin maaşları, diğer belediye işçilerine kıyasla çok daha düşük seviyede kaldı ve bu durum belediye tarihine kara bir leke olarak geçti

dedi.

Ekonomik krizlerin belediye çalışanlarını da derinden etkilediğini vurgulayan Çelebi, şu şekilde devam etti:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 'Bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor, emekçiler yoksullaşıyor' sözleri doğru, ancak CHP’li belediyelerde durum farklı mı? Sayın Özel, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada asgari ücretin 30 bin liraya çıkarılması gerektiğini ifade ederken, Kadıköy Belediyesi işçileri açlık sınırındaki maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Kadıköy Belediyesi yönetimini son kez uyarıyoruz: İnsanca yaşayabileceğimiz maaş teklifleriyle masaya oturun. Bizim muhatabımız sizsiniz. İşçinin sıkıntılarını bilmeyen ve her iki yılda bir Ankara’dan gönderilen SODEMSEN’i karşımıza çıkarmayın. Aksi takdirde, 19 Kasım’da Kadıköy'deki tüm işçiler grevde olacak ve haklarını alana kadar mücadele edecek. Talebimiz açık ve net: Adil ve onurlu bir yaşamı sağlayacak maaş. Bütçede işçiye ve emekçiye gerçek bir pay verilsin.

Çelebi, mücadelelerini Kartal, Maltepe, Ataşehir, Beşiktaş ve Sarıyer belediyelerindeki işçilerle omuz omuza sürdüreceklerini de ekledi. Açıklamanın ardından grev kararı belediye binasının kapısına asıldı.