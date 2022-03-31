Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza: Seferler aksadı
Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
- DHA
- 31.03.2022 - 07:08
- Güncelleme : 31.03.2022 - 07:24
Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.
Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı.
Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.
AKSAYAN SEFERLER, İSTANBULLULARI ZORA SOKTU
Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.