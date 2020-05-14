Kağıthane'de iki genç motosikletle kaza yaptı

Kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu yola savrulan iki genç yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de seyir halinde ilerleyen bir motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından bir süre sürüklendi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi, araçların geçtiği yola savruldu.

İKİ GENCE, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Çevredeki vatandaşlar, yerde yatan iki genci görmesi üzerine yardım ederek, yolun kenarına taşıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"KİRPİ GİBİ YUVARLANDILAR"

Kazayı gören Mehmet Rauf Çelik, “Yolun karşısında, sulama yapıyordum. Sonra bir ses geldi, bir baktım ikisi de kirpi gibi yuvarlanıyordu. İkisi de aynı motor üzerindeydi. Sanki fren yapmış gibiydi, etrafında başka araç da yoktu. Önce ortadaki çimlerin üzerine çıktılar, hızlı ilerliyorlardı bu yüzden motor takla attı ve ikisi de yuvarlanarak asfaltın üzerine düştü. Bakınız bu arkadaş çok takla atmış mesela. Allah’a çok şükür, şu an durumları iyi gözüküyor ama ikisi de çok aşırı bir darbe yedi, çok takla attılar.” dedi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.