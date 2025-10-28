Kahramanmaraş depreminde bacağını kaybetti, eşi terk etti: Kızımı görmek istiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da enkaz altında üç gün kalan yabancı uyruklu Fatma Umro, sağ bacağını kaybetti. Depremden dört ay sonra eşi tarafından terk edildiğini belirten genç kadın, 4 yaşındaki kızından ayrı kaldığını ve Antalya’da tek başına yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

"3 GÜN ENKAZ ALTINDAYDIM AMA KORKMADIM"

Deprem anını ve yaşadıklarını anlatan Umro, “Depreme yakalandım, yaralandım. Sağ tarafımdan sakat kaldım. Üçüncü gün Ankara’dan gelen ekipler beni kurtardı. Sabah 8’den öğleden sonra 2’ye kadar uğraştılar. Yaklaşık üç gün enkaz altındaydım ama korkmadım. Sürekli Kur’an okuyup dua ediyordum. Sadece çok soğuktu” dedi.

"EŞİM DEPREMDEN 4 AY SONRA BENİ TERK ETTİ"

Fatma Umro, 2020 yılında evlendiğini ve bir kız çocuğu olduğunu belirterek, “Depremden dört ay sonra eşimle yollarımız ayrıldı. Resmi evliliğimiz vardı. Eşim, durumum nedeniyle kızımızı aldı. Ben de Antalya’ya taşındım. Şu anda tamamen yalnızım. Sağlık durumum nedeniyle çalışmakta zorlanıyorum” diye konuştu.

"HAYAT BURADA ÇOK ZOR, KİMSEM YOK"

Antalya’da zorlu koşullarda yaşadığını belirten Umro, “Hayat burada çok zor. Çünkü yalnızım. Çalışmak istesem bile sağlığım izin vermiyor. Bir süre bir giyim mağazasında günlük 400 liraya çalıştım ama işverenim Suriye’ye dönünce işsiz kaldım. 10 gündür bana yardım eden kimse yok” ifadelerini kullandı.

"TEK İSTEĞİM KIZIMI GÖREBİLMEK"

En büyük arzusunun çocuğuna kavuşmak olduğunu dile getiren Umro, duygularını şöyle paylaştı: