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    Kahramanmaraş'ta 130 kiloluk yayın balığı yakalandı

    Onikişubat ilçesindeki baraj göletinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 130 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.
    • AA
    • 24.07.2021 - 16:49
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    Kahramanmaraş'ta 130 kiloluk yayın balığı yakalandı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki baraj göletinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda 130 kilogramlık yayın balığı yakalandı.

    Kentte balıkçılık yapan Ahmet Özer ve arkadaşının Menzelet Barajı Ali Kayası mevkisinde avladığı yayın balığı, Kahramanmaraş Balık Pazarı'nda satışa sunuldu.

    Balık, alışveriş için pazara gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.

    “ÇIKARMASI BAYAĞI ZOR OLDU”

    Ahmet Özer, uzun süredir balık avladığını, yayın balığını tutarken çok heyecanlandığını söyledi.

    Bölgede daha büyük balıkların olduğunu, onları da tutmak istediğini ifade eden Özer, "Çıkarması bayağı zor oldu. Bir saat kadar uğraştım. Ağımıza takıldı. 130 kilogramlık yayın balığını 1 saatte kayığın üstüne zor aldık." dedi.

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    BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN OLDUKÇA VERİMLİ

    Kahramanmaraş Balık Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Sarı da kentteki barajların balık yetiştiriciliği açısından oldukça verimli olduğunu dile getirdi.

    Yakalanan balığın, insan ağırlığının neredeyse iki katı olduğunu ifade eden Sarı, "Kentimizin sularında bu balıklardan var." diye konuştu.

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