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    Kahramanmaraş’ta 25 hektar alan yandı

    Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken şuana kadar yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 05:53
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    Kahramanmaraş’ta 25 hektar alan yandı

    Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesi kırsalında çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü.

    Olay yerine çok sayıda orman söndürme ekibi ile hava ve karadan müdahale edildi.

    25 HEKTAR ALAN YANDI

    Saatler sonra kontrol altına alınan yağında yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yerleşim yerlerinin de olduğu bölgede çevre sakinlerinin de yangına müdahale etti.

    Yangında söndürme ve soğutma işlemleri ise devam ediyor.

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