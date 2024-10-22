Kahramanmaraş'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İHA
Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
50 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İ.T. idaresindeki tır, bir süre takip edildikten sonra kent girişinde durduruldu.
Araçtaki aramalarda, 49 kilo 100 gram skunk, 900 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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