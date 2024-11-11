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İHA

6 Şubat depremlerinde büyük kayıpların yaşandığı illerden biri de Kahramanmaraş olmuştu.

Yaşanan acı depremlerde, Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde Ebrar Sitesi'nde birçok vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Ebrar Sitesi sahasında, 30 bloktan oluşan 678 konutta ince işçilik çalışmaları devam ediyor.

TÜM BLOKLARDA SONA GELİNDİ

TOKİ ve Emlak Konut tarafından başlatılan çalışmayla tüm bloklarda sona gelindi.

3 Nisan 2024'te "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak yeniden temelleri atılan sitenin örnek dairesi tamamlandı.

TÜM YAPILARIN, DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

678 konuttan oluşan 30 blokun tamamında kaba inşaat tamamlanırken, binalarda ince işçilik devam ediyor.

30 bloktan oluşan ve 678 daire ile 99 ticari alanın yer aldığı sitedeki tüm yapıların, depremin yıl dönümünde hak sahiplerine teslim edilmesi amaçlanıyor.

Sitede yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları, fitness salonu gibi birçok sosyal alan da yer alıyor ve yaklaşık bin inşaat işçisinin çalıştığı bölgede, çalışmalar 7/24 esasına göre sürdürülüyor.

"BELKİ BİRKAÇ AY SARKABİLİR"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, projenin önemine ilişkin konuşarak şu ifadelerde bulundu:

777 bağımsız birimde çalışma sürüyor. Yıl sonuna kadar belki birkaç ay sarkabilir ama 2025 yılının başında tamamlanacak ve şu anda yüzde 63 seviyelerindeyiz, bu bizim için önemli bir proje.

"100'ÜN ÜZERİNDE TEKNİK PERSONEL VAR"

Ayrıca, inşaat mühendisi Kadir Hüsrevoğlu ise “678 konut ve 99 bağımsız iş yeri yapılıyor. konutlar 2 artı bir ve 3 artı bir şeklinde yapılıyor. Alışverişin canlı olacağı alanlar yapılıyor. Şu anda binin üzerinde fiili çalışan ve 100'ün üzerinde teknik personel var. Hem estetik hem de güvenli çalışmaların yürütüleceği güvenli alanlar oluşturuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak, Tuğba Günkut da, “7 gün 24 saat ekiple azim ve çalışmalar sürüyor. Amacımız kısa sürede depremzedelere konut ve iş yerlerini kavuşturmaktır.” dedi.