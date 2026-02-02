Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle eğitime 1 gün ara

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümüne sayılı günler kaldı.

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve ziyaretler nedeniyle kent genelinde önemli bir karar aldı.

Valilik, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve kent merkezli olarak geniş bir coğrafyayı etkileyen depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Valilik tarafından yapılan duyuruda, anma programları, taziye ziyaretleri ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle kent genelinde yoğunluk yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Kararın, hem anma etkinliklerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi hem de olası trafik ve ulaşım yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Duyuruda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin de 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik ve benzeri zorunlu hizmetlerin aksatılmaması için ilgili kurumların asgari düzeyde personel bulunduracağı vurgulandı.