Kahramanmaraş'ta bahçe sahibi üzüm almak isteyenlere not bıraktı

Bahçesinde üzüm asmaları olan vatandaş, koparılmadan yenmesi için duvar dibine bıçak ve not bırakarak, "Lütfen asmaları bıçak ile kesin, asmalar zarar görmesin. Afiyet şifa helal olsun" yazdı.

Bahçe sahibi, vatandaşlara not bıraktı...

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kişinin bahçesindeki üzüm salkımları dışarı sarkmaya başladı.

Örnek bir davranışa imza attı

Yıllar önce dikilen asmalar, lezzetiyle ve bolluğuyla yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Caddeye doğru sarkan asmadaki üzümlerin vatandaşlar tarafından koparıldığını gören bahçe sahibi, önlem alarak örnek bir davranışa imza attı.

" Afiyet şifa olsun"

İHA'nın aktarımına göre; yıllardır emek vererek yetiştirdiği üzümlerin koparılırken asmaya zarar verilmemesi için bıçak bırakan vatandaş, yanına da "Dışarıya sarkan üzümleri lütfen bıçak ile kesin. Asma zarar görmesin. Afiyet, şifa olsun. Helal olsun” yazılı bir not astı.

"Tek isteğim üzümleri koparırken asmaya zarar verilmemesi"

İsminin açıklanmasını istemeyen asma sahibi, "Bahçemizde büyüyen asmanın dallarının çoğu dışarıya sarktı. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar, üzümleri koparıp alıyor. Bu asmayı yıllar önce dikmiştim. Üzümler aileme de komşularımıza bol bol yeter. Benim tek isteğim, üzümleri koparırken asmaya zarar verilmemesi. Çünkü seneye de üzüm verecek bu asma. Ama dalı koparsa ne bana ne de yemek isteyen vatandaşlara bir şey kalmaz. O yüzden ben de bıçakla notu bıraktım. Canı çeken bıçakla üzüm salkımını kesip afiyetle yiyebilir. Helal olsun.” şeklinde konuştu.





"Asma zarar görmezse herkes faydalanabilir"

Notu gören vatandaşlar ise asma sahibine teşekkür ederek, “Gerçekten çok güzel bir düşünce. Asma zarar görmezse herkes faydalanabilir. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.



