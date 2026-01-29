Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 01:45
Kahramanmaraş'ta binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
  • Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.
  • Ele geçirilenler arasında 5 bin adet captagon hap, esrar ve diğer uyuşturucular bulundu.

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

OTOMOBİLDE 5 BİN CAPTAGON ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik köpeği Risko marifetiyle operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 5 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Diğer adreslerde ise 40 gram esrar maddesi, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İç Haber Haberleri