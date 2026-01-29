Kahramanmaraş'ta binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

OTOMOBİLDE 5 BİN CAPTAGON ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik köpeği Risko marifetiyle operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 5 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Diğer adreslerde ise 40 gram esrar maddesi, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.