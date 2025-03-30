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AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin yarattığı derin acı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bir kez daha hissedildi. Kahramanmaraş’ta, sevdiklerini afetin karanlık sabahına uğurlayan vatandaşlar, bayramı buruk karşıladı. Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yoğun bir kalabalık oluşurken, depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaretçilerle doldu.

Kimi çocuklarının mezar taşına uçan balonlar bağladı, kimi ellerinde çiçeklerle dua etti. Okunan Kur’an-ı Kerim eşliğinde hüzün hâkim olurken, birçok kişi gözyaşlarına engel olamadı.

"BAYRAMLAR HEP BURUK ARTIK"

Depremde annesi, babası ve dört kardeşini kaybeden Selahattin Yardımcı, tarifsiz acısını şu sözlerle dile getirdi:

Bu, onsuz geçen beşinci bayramımız… Gerçekten çok zor. Depremde şehit olan herkese Allah rahmet eylesin, bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.

Kardeşinin mezarı başında dualarla bekleyen Mine Köleoğlu Beyazay da yüreğindeki derin boşluğu şu sözlerle ifade etti: “Bayramlar hep buruk artık. Her defasında bir yanımız eksik, anlatması imkânsız bir acı bu. Rabb’im kimseye bir daha yaşatmasın.”