Kahramanmaraş'ta, eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor

83 yaşındaki Orhan Kalaycı, 10 yıl önce kaybettiği eşinin mezarını her gün 15 kilometre yürüyerek ziyaret edip, dua okuyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Orhan Kalaycı, eşi Adeviye Kalaycı'yı 76 yaşında kaybetti.

2010 yılında eşinin ölümüne dayanamayan Orhan Kalaycı, yaşadığı mahalleden Şeyh Adil Mezarlığı'na kadar her gün yaklaşık 15 kilometre yürüyerek gidip geliyor.

10 YILDIR DEVAM EDEN ZİYARET

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamanın kaldırılmasından sonra yeniden mezarlığın yolunu tutan Kalaycı, eşinin mezarını 10 yıldır ziyaret ettiğini ve onu çok sevdiğini söyledi.

"KUSURA BAKMA HANIM"

Eşinin mezarı başında, “Kusura bakma hanım, artık günde 1 kere geleceğim havalar ısındı.” diyerek seslenen Kalaycı, “Yaz mevsiminde hem sabah hem de öğleden sonra evden çıkıp geliyordum. Orman Bölge Müdürlüğü’nün oraya kadar yürüyerek gidip geliyorum ve hiç otobüse binmem. Virüsten sonra gelemiyordum, yasağın kalktığını da duyunca bugün yeniden gelmeye başladım.” dedi.

"BİRBİRİMİZİ HİÇ İNCİTMEDİK"

Eşinin kendisini hiç incitmediğini söyleyen Kalaycı, “Bana hiçbir zaman şundan, bundan isterim diye dert yanmadı. Bir gün yırtık fistanını gösterdi ve benden 100 lira istedi, ben de kendisine 200 lira verdim 'Git iki tane fistan al' dedim. Şimdikilerin dolabında 10 tane 20 tane elbise var.” diye konuştu.

"HANIMIN KOKUSU GELDİ, BEN OLDUĞUM YERE DÜŞTÜM"

Eşiyle olan bir anısını da anlatan Kalaycı, "Diyarbakır’a pamuk sulamaya giderdim ve çalışırken hafif bir rüzgar esti. Hanımın kokusu geldi ve ben olduğum yere düştüm. O olaydan 62 gün sonra Kahramanmaraş’a geldim ve benim yaşadığım olayın aynısını eşim de yaşamış. Allah’ın hikmeti ve bu sevgiden olmuştur. Şimdikilerin derdi, ‘ver para, ver para’ başka dertleri yok.” diye konuştu.