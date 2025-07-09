Kahramanmaraş'ta otomobil sulama kanalına düştü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde Yasin P. (33) idaresindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, seyir halindeyken sulama kanalına düştü.

BABA VE DİĞER OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza yerine gelen vatandaşlar tarafından anne M.P. (33) ve oğlu Asil P. kanaldan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle baba ve oğlu da sulama kanalından çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan baba ve oğlu Aslan P., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.