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İHA

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk, yağış ve kuvvetli rüzgar Kahramanmaraş'ta da etkili oldu..

Kahramanmaraş'ta faciadan dönüldü.

Şehir merkezine yakın bir mahallede meydana gelen olayda, rüzgârın etkisiyle sallanan minare çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, ekipler gün içerisinde bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

MİNARE DEVRİLDİ

Akşam saatlerinde devrilen minare, herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya neden olmadı.

Belediye ekipleri, olayın yaşandığı bölgede temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.