Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.

İHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çatak Kildenlik Şelalesi mevkiinde, 19 yaşındaki Erdem Güneşgörmez ve 18 yaşındaki Onur Ali Köse, şelale önündeki gölette serinlemeye başladı.

Gözden kayboldular

Bir müddet suda yüzen gençler gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenleri göletten çıkarıldı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedeni su altından çıkarıldı.

İki kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cenazeler morga kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.