Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu

İHA
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çatak Kildenlik Şelalesi mevkiinde, 19 yaşındaki Erdem Güneşgörmez ve 18 yaşındaki Onur Ali Köse, şelale önündeki gölette serinlemeye başladı.
Gözden kayboldular
Bir müddet suda yüzen gençler gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.
Cansız bedenleri göletten çıkarıldı
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedeni su altından çıkarıldı.
İki kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cenazeler morga kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.