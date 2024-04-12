Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde, D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı.

Kıraathane işletmecisi yaşamını yitirdi

Henüz sebebi bilinmeyen saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı (66) hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D.K. ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)