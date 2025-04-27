Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

İHA
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde M.E.G idaresindeki 46 AJR 435 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü M.E.G'.nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada yaralanan yolcu konumdaki F.S.N. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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