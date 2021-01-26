Kahramanmaraş'ta tren ile tırın çarpışma anı
Kahramanmaraş'ta yük treni ile bir tırın hemzemin geçitte çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- AA
- 26.01.2021 - 12:35
- Güncelleme : 26.01.2021 - 12:57
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde A.K. yönetimindeki tır, Kartalkaya Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte E 6803 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.
Yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.
KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan, Elazığ-Adana seferini yapan trenin tırla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, tırın yük treniyle hemzemin geçide aynı anda girmesi ve çarpışması, tırın sürüklenmesi ile yüksek gerilim hattındaki patlama yer alıyor.
Kahramanmaraş'ta tren ile tırın çarpışma anı ViDEO