Kamu Başdenetçiliğine Mehmet Akarca’nın seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de

İHA

Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, görevi sona erecek olan Şeref Malkoç'un yerine Kamu Başdenetçiliği'ne seçilmişti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Mehmet Akarca’nın Kamu Başdenetçiliğine seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurulun 12.11.2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliğine seçildi.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

Siirt'in Şirvan ilçesinde 1963'te doğan Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Uşak, Van, Aydın'da hakimlik, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Akarca, 2010 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen ve 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrılan Akarca, evli ve iki çocuk babası.