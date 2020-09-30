Kanuni, Mersin'de görev bekliyor

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi, Mersin'de yapılan bakım çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki, sismik tarama, sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sondaj yapacak sıfırı 600 milyon dolar olan Sertao isimli gemiyi, İngiltere’de yapılan bir açık arttırma ile satın alarak envantere eklemişti.

Böylelikle Türkiye üçüncü sondaj gemisine sahip olmuştu.

KANUNİ GÖREVE HAZIRLANIYOR

Satın alındıktan sonra Kanuni ismi verilen geminin, Mersin'deki güncelleme ve geliştirme süreci devam ederken, Türkiye Petrolleri Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Kanuni'nin ışıklandırılmış şekilde çalışmaları devam ederken çekilen fotoğrafı, "Işıkları yaktık. Kanuni sondaj gemisi göreve hazırlanıyor!" notuyla paylaşıldı.