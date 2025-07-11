KAP’a bildirildi: Otomotiv devi üretimlerini durduruyor!

Türkiye otomotiv sektörünün öncü markalarından olan Tofaş, 2025 yılı bakım ve yatırım takvimi kapsamında üretim hatlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Hem yerli üretim hem de istihdam açısından ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Tofaş’ın bu adımı, sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara gönderilen resmi bilgilendirme mesajına göre, 28 Temmuz – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara verilecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

Tofaş yönetimi tarafından yapılan açıklamada, üretime verilen bu aranın planlı bakım çalışmaları, altyapı yenilemeleri ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Bu süreçte makine parkının yenilenmesi, teknolojik güncellemeler ve verimliliği artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Şirket ayrıca çalışanlarının bu süreçte yıllık izin planlamalarını yöneticileriyle birlikte yapabileceğini ifade etti.

Gönderilen mesajda, üretim ekibine moral vermeyi de unutmayan yönetim, “Şimdiden keyifli bir izin dönemi geçirmenizi dileriz” diyerek yaz tatilinin tadını çıkarmalarını tavsiye etti.